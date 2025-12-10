https://news.day.az/world/1801325.html В Латинской Америке произошло мощное землетрясение В Колумбии 10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о стихийном бедствии в Латинской Америке сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 03:27 по местному времени (12:27 по Баку).
В Латинской Америке произошло мощное землетрясение
В Колумбии 10 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о стихийном бедствии в Латинской Америке сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 03:27 по местному времени (12:27 по Баку). Эпицентр располагался в 34 километрах к юго-востоку от города Флоридабланка с населением 252 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 154 километров.
Информация о повреждениях и пострадавших в результате случившегося при этом не поступала.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре