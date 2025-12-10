Мария Корина Мачадо не приедет на церемонию вручения Нобелевской премии мира

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо не прибудет в Норвегию для участия в церемонии вручения, которая состоится сегодня в ратуше Осло. Премию вместо нее получит дочь, которая также зачтет подготовленную Мачадо речь.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен, отметив, что не знает, где находится Мачадо.

Ситуация осложняется тем, что власти Венесуэлы угрожают объявить Мачадо в розыск в случае ее выезда из страны, поскольку против нее ведется несколько расследований. При возвращении на родину оппозиционный лидер рискует быть арестована или не допущена в страну. Запланированная пресс-конференция с ее участием была отменена.

Мачадо, одна из наиболее известных фигур венесуэльской оппозиции, была отстранена от участия в выборах прошлого года и скрывается из-за опасений задержания. Хотя власти объявили победителем действующего Президента Николаса Мадуро, оппозиция и ряд представителей международного сообщества считают, что на самом деле выиграл кандидат, заменивший Мачадо, - Эдмунд Гонсалес Уррутия, который сейчас находится в Испании.