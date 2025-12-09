Складному iPhone предсказали провал

Складному смартфону Apple будет сложно стать популярным на ряде рынков из-за его особенностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает профильное издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет известного инсайдера под ником Instant Digital, который предсказал, что iPhone Fold не будет поддерживать физические сим-карты - только eSIM. Специалист отметил, что по конструкции складной аппарат будет похож на iPhone Air, который также работает только с eSIM. В этой связи iPhone Fold может провалиться в Китае.

Авторы MacRumors объяснили, что в Китае технология eSIM не является настолько популярной, как в США, Европе и других странах мира. Это объясняют и местной спецификой: местные жители привыкли использовать сим-карту в нескольких смартфонах, меняя их. Также в Китае сильно развита культура перепродажи телефонов. Поэтому даже самые новые и продвинутые смартфоны - например, складной Huawei Mate X7 - имеют слот под физические сим-карты.

Журналисты напомнили, что осенью в регионе вышел в продажу iPhone Air, который работает исключительно с eSIM. Девайс поддерживает до двух сотовых тарифов, однако для их активации все равно нужно посещение салона связи. Специалисты MacRumors пришли к выводу, что iPhone Fold, который должен выйти в 2026 году, может провалиться на рынке, как и ультратонкий iPhone Air.

Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro не получит видимый модуль Face ID.