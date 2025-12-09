Азербайджанские боксеры вышли в четвертьфинал ЧМ

В Дубае продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятый соревновательный день на ринг вышли шесть азербайджанских спортсменов, и каждый из них сумел пробиться в четвертьфинал.

В весовой категории 48 кг Субхан Мамедов уверенно победил Мехрона Шафиева из Таджикистана и стал четвертьфиналистом турнира. В категории 60 кг Мухаммедали Ашуралиев выиграл у представителя Грузии Артуша Гомстяна и также прошел дальше.

Заур Гахраманов, выступающий в весе 67 кг, одержал победу над аргентинцем Томасом Казацца, а в категории 75 кг Сеидджамшид Джафаров был сильнее Амира Аббаса из Катара. В весе 92 кг Альфонсо Домингес победил аргентинца Маттиаса Верона, закрепив свое место в 1/4 финала.

В категории свыше 92 кг Магомед Абдуллаев выиграл поединок у Мвого Закари из Камеруна, став шестым азербайджанским боксером, вышедшим в четвертьфинал в этот день.

Всего на чемпионате мира, который завершится 13 декабря, Азербайджан представлен 11 боксерами, причем двое из них уже завершили свои выступления.