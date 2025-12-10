Важная новость для ветеранов и участников боевых действий

Сотрудникам, участвовавшим в боевых действиях в Карабахе и имеющим статус ветерана войны, отпуск теперь предоставляется не по стандартным 21-30 дней, а минимум 46 дней.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс.

По словам заместителя министра, эти изменения демонстрируют системный, справедливый и инклюзивный подход государства к социальной поддержке всех категорий граждан, служивших Родине, и являются важным социальным шагом, направленным на обеспечение их благосостояния.