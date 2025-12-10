У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS обнаружили защитный луч

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который, по мнению ряда ученых, может представлять собой инопланетный корабль, обнаружили защитный луч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб, его цитирует астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.

По словам ученого, космический объект может использовать это приспособление, чтобы расчищать себе путь. Леб сделал такой вывод на основе анализа снимков кометы NASA HiRISE, после которого нашел странное расширение перед объектом в направлении его движения.

По мнению астрофизика, такой след перед объектом может оказаться лучем света или потоком частиц, которые космический аппарат испускает для удаления микрометеороидов и прочих крошечных частиц, которые могут оказаться в его поле.