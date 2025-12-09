Трамп разрешил Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай

Соединенные Штаты дадут компании NVIDIA "зеленый свет" на поставку микросхем сертифицированным клиентам в Китае.

Как передает Day.Az, об этом решении президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

"Я сообщил председателю Китая Си, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свою продукцию H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать сильную национальную безопасность", - написал Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что Министерство торговли США в настоящее время занимается согласованием деталей этого решения. Аналогичный подход, по его словам, будет применяться к компаниям AMD, Intel и другим американским производителям.

"25 % будет выплачено Соединенным Штатам Америки", - отметил Трамп.