Трамп разрешил Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай
Соединенные Штаты дадут компании NVIDIA "зеленый свет" на поставку микросхем сертифицированным клиентам в Китае.
Как передает Day.Az, об этом решении президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
"Я сообщил председателю Китая Си, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свою продукцию H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать сильную национальную безопасность", - написал Трамп.
Глава Белого дома также отметил, что Министерство торговли США в настоящее время занимается согласованием деталей этого решения. Аналогичный подход, по его словам, будет применяться к компаниям AMD, Intel и другим американским производителям.
"25 % будет выплачено Соединенным Штатам Америки", - отметил Трамп.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре