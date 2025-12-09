Назван прогнозируемый реальный рост ВВП ненефтяного сектора в Азербайджане

В 2026 году доходы консолидированного бюджета Азербайджана прогнозируются на уровне около 45 млрд манатов, а расходы - на уровне 48,8 млрд манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроектов о государственном бюджете на 2026 год.

По его словам, согласно макроэкономическим прогнозам, в 2026 году реальный рост ВВП ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 5%.

"За исключением нефтегазовой отрасли, прогнозируется рост всех секторов экономики страны", - сказал Али Асадов.