Трамп раскритиковал ЕС

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение Европейской комиссии оштрафовать социальную сеть Илона Маска X на 120 млн евро.

Как передает Day.Az, об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

По его мнению, Европа движется в неправильном направлении, а такое решение Еврокомиссии было довольно странным.

"Это неприятно. Илон не звонил мне, чтобы попросить помощи в этом вопросе. Я не думаю, что это правильно", - сказал он.

Трамп также выразил удивление тем, как Европейская комиссия могла принять такие меры.

"Я поговорю об этом позже. Я получу полный отчет об этом", - отметил он.

После этого американский президент заявил, что "Европа должна быть очень осторожной".

"Они делают много вещей. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо. Очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они движутся в очень плохом направлении", - добавил Трамп.

Напомним, регуляторные органы Евросоюза в пятницу оштрафовали Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

После этого Маск призвал ликвидировать Евросоюз.