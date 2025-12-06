Маск призвал ликвидировать ЕС

Американский миллиардер Илон Маск призвал ликвидировать Европейский союз (ЕС) и вернуть суверенитет отдельным странам. Об этом он написал в своей социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - говорится в публикации.

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах.