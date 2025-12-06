https://news.day.az/world/1800358.html Снайпер с вертолета ликвидировал наркоторговцев у берегов США - ВИДЕО В сети распространяются кадры, которых снайпер вертолета Береговой охраны США выводит из строя быстроходное судно в восточной части Тихого океана во время операции по пресечению оборота наркотиков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
