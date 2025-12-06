Снайпер с вертолета ликвидировал наркоторговцев у берегов США

В сети распространяются кадры, которых снайпер вертолета Береговой охраны США выводит из строя быстроходное судно в восточной части Тихого океана во время операции по пресечению оборота наркотиков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: