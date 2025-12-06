Молодежь должна быть активной не только в климатической повестке, но и в других сферах

Молодежь должна проявлять активность не только в вопросах климата и устойчивости, но и в других направлениях.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления на официальной церемонии открытия Молодежного диалога D-8 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель комитета отметил, что азербайджанская молодежь активно участвует в сфере архитектуры.

"Мы понимаем, что при городском планировании необходимо учитывать требования молодежи и общества. Мы придаем большое значение вопросам образования и моделирования", - сказал он.

Он также подчеркнул, что подобные диалоги вносят значимый вклад в развитие мультикультурного сотрудничества.

Анар Гулиев призвал молодежь активно участвовать во Всемирном форуме городов (WUF13).

Отметим, что в Баку впервые принимает Молодежный диалог "D-8". Мероприятие собрало руководителей учреждений, ответственных за молодежную политику государств-членов D-8, представителей ведущих молодежных организаций, политиков и признанных международных экспертов в этой области.

Диалог, организованный министерством молодежи и спорта, посвящен теме "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего". Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного молодежного сотрудничества, повышение потенциала молодежи в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.