Европейская страна решила пойти на новые уступки США

Власти Швейцарии заявили, что готовы пойти на дополнительные уступки, если президент США Дональд Трамп еще сильнее снизит тарифы. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, правительство этой европейской страны готово еще сильнее снизить пошлины на импорт американской продукции, если Вашингтон готов к дальнейшему ослаблению тарифного противостояния. Впрочем, любые уступки по стороны Швейцарии должны быть совместимы с ее сельскохозяйственной политикой.

Ранее Берн уже согласился на инвестиции в размере 200 миллиардов долларов и на некоторое снижение пошлин со своей стороны. Кроме того, он решил предоставить США беспошлинные двусторонние тарифные квоты на 500 тонн говядины, 1000 тонн мяса бизона и 1500 тонн мяса птицы. Это, как отметило агентство, стало редким случаем смягчения барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, подобный шаг выглядит политически спорным, если принять во внимание силу местного фермерского лобби.