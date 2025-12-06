https://news.day.az/hitech/1800285.html Названы самые популярные поисковые системы в Азербайджане В ноябре этого года Google сохранил позицию самой популярной поисковой системы в Азербайджане с долей 79,38%. Как передает Day.Az, по информации, полученной Trend в статистическом центре Global Stats, доля Google уменьшилась на 2,54 процентного пункта по сравнению с октябрем текущего года.
В ноябре этого года Google сохранил позицию самой популярной поисковой системы в Азербайджане с долей 79,38%.
Как передает Day.Az, по информации, полученной Trend в статистическом центре Global Stats, доля Google уменьшилась на 2,54 процентного пункта по сравнению с октябрем текущего года.
Доля поисковой системы "Яндекс" за отчетный период снизилась на 2,71 процентного пункта и составила 18,34%.
В октябре зафиксирован рост доли Bing - на 0,01 процентного пункта, до 1,5%, тогда как показатель Yahoo снизился на 0,12 процентного пункта, до 0,31%.
