В Азербайджане в 2026-2030 годах будет построено 21 учреждение профессионального образования, отвечающее современным стандартам, и 2 учреждения профессионального образования будут капитально отремонтированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в распоряжении "О дополнительных мерах по укреплению потенциала системы профессионально-технического образования", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

"Качественное профессиональное образование, формирующее компетенции в соответствии с требованиями рынка труда, вносит значительный вклад в повышение уровня занятости и производительности труда. Важность реализации мер в этом направлении отражена в ряде документов, принятых в последние годы, в том числе в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 3378 от 22 июля 2022 года. Динамичное развитие страны и меняющиеся требования рынка труда повышают спрос на конкурентоспособный квалифицированный кадровый потенциал на рынке труда и обусловливают необходимость создания новых учреждений профессионального образования с инфраструктурой и образовательной базой, отвечающими современным стандартам, позволяющими удовлетворить этот спрос. Создание новых учреждений профессионального образования с инфраструктурой и образовательной базой, отвечающими современным стандартам, позволит увеличить удельный вес лиц с профессиональным образованием на рынке труда и обеспечить подготовку квалифицированных кадров по различным профессиям", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в течение четырёх месяцев утвердить план мероприятий по укреплению потенциала системы профессионального образования в Азербайджанской Республике и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кроме того, министерству науки и образования поручено утвердить список учреждений профессионального образования, в которых запланированы строительство и капитальный ремонт, подготовить по годам распределение необходимых финансовых средств для этих целей и представить его в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики в течение одного месяца.

Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики поручено включить финансовые средства, необходимые для реализации мер, указанных в настоящем распоряжении, в бюджет Фонда, составляемый на каждый год.