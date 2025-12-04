Что Саргсян получил за кляузу Путину на Баку?

Автор: Лейла Таривердиева

Честно говоря, полемика, возникшая в Армении вокруг опубликованных Николом Пашиняном документов, непонятна. Стороны спорят о том, чего не случилось, при этом истинная причина неслучившегося оставляется ими в стороне.

Особенно веселят реваншисты. Член руководства саргсяновской Республиканской партии Эдуард Шармацанов заявил, что прочитал письмо Сержа Саргсяна Владимиру Путину и испытал гордость за то, что "Армения имела такого государственно мыслящего президента, защищавшего национальные интересы". В кляузе, адресованной Саргсяном президенту России Эдик увидел следы масштабного, государственно мыслящего политика, стоящего на страже армянских "красных линий". Серж до последнего бился за "самоопределение", и если бы не революция Пашиняна, армяне были бы в шоколаде. И все равно, утверждает Шармазанов, Саргсян успел послужить родине своей жалкой кляузой - после этого письма Армения заключила с Россией контракт на закупку российских вооружений на 300 миллионов долларов на льготных условиях.

Шармазанов только забыл добавить, что этот контракт ничем не помог Армении в 44-дневной войне. И ее финал был бы таким же, будь у власти карабахский клан или любой другой. Разница была бы лишь в том, что сейчас Пашинян находился бы в оппозиции и обвинял в поражении карабахских преступников.

Какая разница, кто, что и кому писал? Какая разница, какие бумажки лежали на столе переговоров? Какая разница, что думали об этих бумажках в Ереване? Соглашение, к которому Азербайджан принуждали 25 лет, так и не было подписано только потому, что его никогда не подписал бы Баку. Вот и все. Напрасно реваншистская банда ополчилась на премьер-министра. Если даже карабахской банде, двадцать лет правившей в Армении и имевшей мощную поддержку в лице модератора-России, не удалось добиться своего, чего все ждали от Никола Пашиняна?

Сержу Саргсяну только и оставалось, что строчить жалобы и ныть, надеясь тронуть сердце Москвы. Да, тронул, и получил погремушку в виде оружейного контракта, чтобы дитя не плакало. Но отдать армянам азербайджанские земли Москва была бессильна. Как и Вашингтон и Париж.

Команда Пашиняна тоже удивляет своим набором аргументов. Они не всегда соответствуют действительности. Понятно, что обе стороны используют дела давно минувших дней для нанесения имиджевых ударов друг другу, но выглядит это все очень несерьезно. И было бы лучше правящей команде это прекратить.

Вице-спикер парламента Рубен Рубинян накануне попытался поспорить с реваншистами и доказать им, что 44-дневная война началась потому, что Саргсян с Кочаряном обворовывали бюджет и не думали об армии. Следующей причиной Рубинян, который явно не в курсе дела, назвал выгодность предложений посредников для Азербайджана, который при этом почему-то ни на что не соглашался. Вице-спикер попытался оспорить обвинения оппозиции касательно последнего варианта документа по урегулированию. Но только все еще больше запутал.

Нет никакого смысла в этих спорах и попытках читать между строк. Причиной 44-дневной войны была оккупация Арменией территорий Азербайджана, а не коррупция в Ереване или скудость армянского бюджета. Не было бы оккупации, не было бы и войны. В Армении просто не верили, что все может так закончиться. Кочарян с Саргсяном полностью полагались на союзников и спокойно почивали на лаврах, уверенные, что державы не позволят Баку сделать правильный шаг. Никол Пашинян оказался большим реалистом. После первой же встречи с Президентом Азербайджана он все понял. Его предшественники старались не видеть правды, а новый премьер увидел и растерялся. Все последующие его метания вызваны растерянностью от невозможности поступить правильно.

Не нужно искать что-то в проектах, предлагавшихся посредниками, потому что они все равно не были приняты. Сегодня Армении нужно определить новые "красные линии", и сразу постараться сделать так, чтобы они не пересекали "красные линии" соседа.