Стало известно, сколько пассажиров воспользовались оплатой через NFC в бакинском метро
В ноябре "Бакинский метрополитен" перевез на 4,93 процента больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили Day.Az в "Бакинском метрополитене".
Отмечается, что текущий месяц также запомнился новой технологической стадией - впервые была внедрена система оплаты NFC, которая вызвала большой интерес у пассажиров.
Количество поездок, оплаченных через NFC, составило 2 157 384 пассажира.
NFC-оплата составила 11 процентов от всех платных проходов.
Эти показатели свидетельствуют о том, что пассажиры делают выбор в пользу скорости, удобства и инноваций.
Ранее мы сообщали, что оплаты с поддержкой NFC начали работать на всех станциях.
