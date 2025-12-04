Стало известно, сколько пассажиров воспользовались оплатой через NFC в бакинском метро

В ноябре "Бакинский метрополитен" перевез на 4,93 процента больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили Day.Az в "Бакинском метрополитене".

Отмечается, что текущий месяц также запомнился новой технологической стадией - впервые была внедрена система оплаты NFC, которая вызвала большой интерес у пассажиров.

Количество поездок, оплаченных через NFC, составило 2 157 384 пассажира.

NFC-оплата составила 11 процентов от всех платных проходов.

Эти показатели свидетельствуют о том, что пассажиры делают выбор в пользу скорости, удобства и инноваций.

Ранее мы сообщали, что оплаты с поддержкой NFC начали работать на всех станциях.