АБР усиливает поддержку развития Среднего коридора

Азиатский банк развития (АБР) усиливает поддержку транспортного, торгового и энергетического сотрудничества в Центральной Азии и на Кавказе по мере активизации работы по превращению Среднего коридора в полноценный экономический маршрут.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявила генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР Лея Гутьеррес.

По ее словам, одной из ключевых текущих инициатив АБР является преобразование коридора ЦАРЭС-2, в значительной степени координирующегося со Средним коридором, в интегрированный экономический коридор.

Как отметила представитель АБР, реализуемые меры сочетают инвестиции в инфраструктуру и логистику с реформами в области регулирования в ряде государств. Целью усилий является повышение транскаспийской связности и расширение доступа для экономик региона и их внешних партнёров.

"В настоящее время АБР разрабатывает специальный подход к развитию коридора ЦАРЭС-2 для усиления координации с правительствами и партнерами по развитию. Стратегия будет уделять приоритетное внимание малозатратным и высокоэффективным мероприятиям, таким как модернизация пунктов пропуска, цифровизация торговли и развитие логистических центров. При этом будет заложена основа для долгосрочных транспортных обновлений", - сказала Л.Гутьеррес.

Она также сообщила, что АБР участвует в Координационной платформе Еврокомиссии по Транскаспийскому транспортному коридору, направленной на согласование региональных инициатив.

Говоря об энергетике, представитель АБР отметила расширение сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. По ее словам, два института поддерживают подготовку технико-экономического обоснования проекта "Зеленого энергетического коридора" через Каспий, предусматривающего передачу электроэнергии из Центральной Азии в Азербайджан и далее на запад по кабелю, который планируется проложить по дну Каспия.

Она подчеркнула, что инициатива отражает растущий интерес к торговле экологически чистой энергией и ее потенциал для укрепления региональной связности и долгосрочной энергетической безопасности.