«Межрелигиозное сотрудничество в Азербайджане, пример единства в разнообразии»

Представлена новая книга главного редактора La Gazette du Caucase, основателя портала Musulmans en France, журналиста Жана-Мишеля Брюна, посвященная межрелигиозному сотрудничеству и модели общественного единства в Азербайджане. Работа под названием "Межрелигиозное сотрудничество в Азербайджане. Модель единства в разнообразии" опубликована в парижском издательстве Édition du Cygne.

В своей книге Жан-Мишель Брюн продолжает линию, начатую его предыдущей книгой "Шуша, жемчужина Кавказа", в которой через историю культурной столицы Азербайджана автор раскрывал подлинную историю политических процессов на Кавказе. В новом издании Брюн показывает, как многообразное общество может черпать свое единство в разнообразии. Подчеркивается, что именно такой подход неизбежно придется принять европейским государствам, особенно Франции, иначе им будет трудно избежать расколов и распада, к которым ведут дискриминационные политические решения.

В книге отмечается, что Азербайджанская Республика является одним из немногих государств в мире, где мультикультурализм и межрелигиозное сотрудничество являются государственной политикой. В светской, многоэтнической стране с шиитским мусульманским большинством религиозная принадлежность не воспринимается как фактор разделения, а, напротив, рассматривается и поддерживается как важнейшая составляющая национального единства.

Брюн отметил, что такой дух солидарности позволил азербайджанцам сохранять сплоченность даже в самые трудные моменты своей истории, независимо от происхождения, культурной традиции или убеждений. Автор также обращает внимание на то, что в Азербайджане слова "антисемитизм", "исламофобия" и "дискриминация" фактически не имеют реального содержания, и что опыт этой страны может быть примером для государств, утративших ценности и ориентиры.

Отдельная часть работы посвящена тому, как Азербайджан выделяется в мире, все более поляризованном религиозными противоречиями. Брюн поведал о том, как в нашей стране мирно сосуществуют шиитские и суннитские мусульманские общины, христиане, евреи и представители других вероисповеданий. Религиозное многообразие не только признается, но и становится одним из ключевых оснований стабильности и развития государственности.

В книге также подчеркивается, что политика уважения и сохранения религиозного наследия не ограничивается границами страны. Азербайджан активно участвует в поддержке и восстановлении религиозных памятников по всему миру и уже долгие годы сотрудничает, в частности, с Ватиканом. При этом автор отмечает, что подобное внимание к религиозному фактору полностью совместимо с тем, что Азербайджан является строго светским государством, описывая эту модель как инклюзивную форму светскости, которая могла бы служить ориентиром для ряда европейских стран, прежде всего для Франции.

Жан-Мишель Брюн - журналист, кинематографист и писатель. Он создал множество репортажей для крупных информационных журналов французского и зарубежного телевидения. Брюн является специалистом по арабо-мусульманскому миру, регулярно выступает на международных конференциях, публикует статьи и снимает документальные фильмы о странах Персидского залива, Ближнего Востока, Кавказа, Центральной Азии и Европы.

Книга доступна в издательстве Édition du Cygne, а также в крупных книжных сетях:

http://editionsducygne.com/editions-du-cygne-cooperation-inter-religieuse-azerbaidjan.html

https://www.fnac.com/a22221256/Jean-Michel-Brun-La-cooperation-inter-religieuse-en-Azerbaidjan