Азербайджан проделал выдающуюся работу по сохранению мирового культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный редактор La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн в ходе мероприятия, посвященного 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Встреча прошла в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Брюн отметил значимую роль Азербайджана в деле охраны культурного наследия, подчеркнув, что страна последовательно и активно поддерживает проекты по сохранению памятников как внутри страны, так и за ее пределами.

Особую благодарность Брюн выразил Фонду Гейдара Алиева под руководством его Президента Мехрибан Алиевой, отметив его масштабный вклад в восстановление христианского культурного наследия, особенно на территории Ватикана. "Азербайджан - страна с мусульманским большинством, которая внесла наибольший вклад в сохранение христианского религиозного наследия", - подчеркнул он.

Брюн также напомнил об ущербе, нанесенном культурным памятникам во время оккупации Карабаха со стороны Армении, и высоко оценил усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.

"Культурные ценности городов Шуша, Агдам, а также христианские религиозные объекты были разорены и разграблены - я сам стал свидетелем последствий этого. Сегодня Азербайджан прилагает колоссальные усилия для восстановления разрушенных мечетей и монастырей, возвращения украденных ковров, а также реставрации поврежденных дворцов и памятников", - подчеркнул Жан-Мишель Брюн.

Он также отметил уникальный характер государственной политики Азербайджана в сфере мультикультурализма и межрелигиозного диалога, подчеркнув участие страны в международных проектах по восстановлению культурного наследия в различных странах, а также в обучающих программах по сохранению культурных ценностей.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.