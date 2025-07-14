Азербайджан проделал выдающуюся работу по сохранению мирового культурного наследия

Азербайджан проделал выдающуюся работу по сохранению мирового культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный редактор La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн в ходе мероприятия, посвященного 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Встреча прошла в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Брюн отметил значимую роль Азербайджана в деле охраны культурного наследия, подчеркнув, что страна последовательно и активно поддерживает проекты по сохранению памятников как внутри страны, так и за ее пределами.

Особую благодарность Брюн выразил Фонду Гейдара Алиева под руководством его Президента Мехрибан Алиевой, отметив его масштабный вклад в восстановление христианского культурного наследия, особенно на территории Ватикана. "Азербайджан - страна с мусульманским большинством, которая внесла наибольший вклад в сохранение христианского религиозного наследия", - подчеркнул он.

Брюн также напомнил об ущербе, нанесенном культурным памятникам во время оккупации Карабаха со стороны Армении, и высоко оценил усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.

"Культурные ценности городов Шуша, Агдам, а также христианские религиозные объекты были разорены и разграблены - я сам стал свидетелем последствий этого. Сегодня Азербайджан прилагает колоссальные усилия для восстановления разрушенных мечетей и монастырей, возвращения украденных ковров, а также реставрации поврежденных дворцов и памятников", - подчеркнул Жан-Мишель Брюн.

Он также отметил уникальный характер государственной политики Азербайджана в сфере мультикультурализма и межрелигиозного диалога, подчеркнув участие страны в международных проектах по восстановлению культурного наследия в различных странах, а также в обучающих программах по сохранению культурных ценностей.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.