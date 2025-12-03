В Армении раскрыта сеть агентов влияния

Сеть агентов влияния в Армении раскрыта, а попытки ее воссоздать пресекаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Лусине Бадалян.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, которые находятся в судах, изучается распределение таких сетей по стране и их финансовые источники, заявил премьер. Очевидно и то, что если в советское время некоторые священнослужители были агентами советских спецслужб, то какие-то их преемники продолжили эту деятельность, добавил он.

"Эти агенты нейтрализованы. Они хотят создать волнения в обществе, но у них не получается, потому что все их конспиративные каналы зафиксированы, и всякому, кто пытается по ним пройти, ударит по голове молот закона", - заявил Пашинян.

В этом контексте он вновь обвинил брата Католикоса всех армян, архиепископа Езраса Нерсисяна в работе на "КГБ".

Пашинян заявил, что Армения намерена укрепить международное сотрудничество для борьбы с подобной агентурой влияния.

Напомним, 18 представителей движения "Священная борьба" проходят по делу о подготовке теракта и попытке захвата власти. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа суд продлил Галстаняну арест на 3 месяца, а затем, на недавнем заседании - еще на столько же.