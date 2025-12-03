В Баку задержали занимавшихся незаконной продажей льготных квартир лиц

В Баку выявлены лица, организовавшие незаконную продажу и сдачу в аренду квартир MİDA через социальные сети.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что 12 человек незаконно размещали объявления о продаже и сдаче в аренду квартир, предоставленных государством на льготных условиях, используя социальные сети и онлайн-платформы.

По данному факту в отношении указанных лиц принимаются меры.

