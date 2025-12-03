Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, согласованного варианта мирного плана по итогам встречи достичь не удалось. Стороны договорились не раскрывать деталей беседы.

Ушаков сообщил, что Москва получила от Вашингтона еще четыре проекта, которые Вашингтон передавал в Москву в последние недели. "На переговорах стороны обсуждали не конкретные формулировки, а общие подходы, заложенные в этих материалах", - сказал он. По словам Ушакова, все документы касаются долгосрочного урегулирования конфликта в Украине.

Помощник президента подчеркнул, что некоторые американские наработки выглядят "более-менее приемлемыми", но есть формулировки, которые России не подходят. "При этом участники встречи не разбирали конкретные текстовые предложения - обсуждалась только их суть", - подчеркнул он. Ушаков отметил, что Россия "с чем-то готова согласиться", но часть предложений "вызвала критику". Тем не менее он назвал дискуссию полезной.

Ранее мы сообщали, что Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.