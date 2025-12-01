https://news.day.az/world/1799182.html

Сцена "ревности" от Tesla завирусилась в соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Tesla поцарапала другую машину своего владельца, когда он пытался на ней уехать. Model X зафиксировала приближение хозяина и посчитала, что нужно открыть дверь, в результате чего поцарапала Mini Cooper.