Сцена «ревности» от Tesla завирусилась в соцсетях

Сцена "ревности" от Tesla завирусилась в соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Tesla поцарапала другую машину своего владельца, когда он пытался на ней уехать. Model X зафиксировала приближение хозяина и посчитала, что нужно открыть дверь, в результате чего поцарапала Mini Cooper.

Представляем вашему вниманию данное видео: