Сцена «ревности» от Tesla завирусилась в соцсетях - ВИДЕО Сцена "ревности" от Tesla завирусилась в соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Tesla поцарапала другую машину своего владельца, когда он пытался на ней уехать. Model X зафиксировала приближение хозяина и посчитала, что нужно открыть дверь, в результате чего поцарапала Mini Cooper.
Сцена "ревности" от Tesla завирусилась в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Tesla поцарапала другую машину своего владельца, когда он пытался на ней уехать. Model X зафиксировала приближение хозяина и посчитала, что нужно открыть дверь, в результате чего поцарапала Mini Cooper.
