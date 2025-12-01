Названо число инфицированных ВИЧ в Азербайджане

В Азербайджане первый человек, инфицированный ВИЧ, был выявлен в 1987 году. В целом, с 1987 года на конец третьего квартала 2025 года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом официально зарегистрировано 11 260 граждан Азербайджана с ВИЧ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Фамиль Мамедов.

Он сообщил, что 70% инфицированных этой болезнью составляют мужчины, а 30% - женщины.