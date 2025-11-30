Взрыв прогремел в жилом доме в Баку

На номер "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме на улице Мирджалала в Насиминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

При осмотре места инцидента выяснилось, что взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого здания. Огня после взрыва не возникло. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать утечка газа.