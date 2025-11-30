https://news.day.az/society/1798837.html Взрыв прогремел в жилом доме в Баку - ФОТО - ВИДЕО На номер "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме на улице Мирджалала в Насиминском районе Баку.
Взрыв прогремел в жилом доме в Баку - ФОТО - ВИДЕО
На номер "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме на улице Мирджалала в Насиминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
При осмотре места инцидента выяснилось, что взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого здания. Огня после взрыва не возникло. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать утечка газа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре