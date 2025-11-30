США ликвидировали одного из ключевых командиров «Аль-Каиды»

Вооруженные силы США с помощью беспилотника ликвидировали полевого командира террористической организации "Аль-Каида" и еще одного члена группировки в йеменской провинции Мариб.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил саудовский телеканал Al Hadath.

Согласно информации его источников, США в субботу вечером нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата по мотоциклу в округе Эль-Вади провинции Мариб, на котором передвигались полевой командир "Аль-Каиды" Мунир Баджли аль-Ахдаль, также известный как Абу аль-Хайджа аль-Хадиди, и его неназванный спутник. По словам йеменского журналиста Мухаммеда бен Фейсала, аль-Ахдаль считается одним из ключевых командиров "Аль-Каиды" в Йемене.

Региональная группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове", ранее считавшаяся США наиболее опасным филиалом террористической организации, укрепилась в Йемене на фоне продолжающегося более десяти лет конфликта между правительственными силами и хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", которые контролируют около трети территории республики.