В рамках подготовки к WUF13 состоялась встреча с представителями средств размещения

27 ноября состоялась встреча с представителями средств размещения в рамках подготовки и координации работы по проведению тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (Форум WUF13), которая состоится в Баку 17-22 мая следующего года.

Об этом Day.Az сообщило Государственное агентство по туризму.

На встрече руководство Азербайджанской операционной компании WUF13 и представители Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму отметили важность единого подхода и стандартов в организационных вопросах международного форума, по размещению гостей, стандартам обслуживания и логистики, а также вовлечения представителей средств размещения в процесс подготовки к мероприятию в рамках единой координационной структуры. Был отмечен этот опыт Азербайджана в организации подобных международных мероприятий и представлены возможные возможности сотрудничества.

На встрече, в которой приняли участие представители более 100 средств размещения по Баку, Сумгайыту и Абшерону, обсуждались вопросы подготовки к мероприятию и были даны ответы на вопросы представителей индустрии.

Следует отметить, что Форум WUF13, который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, является глобальной площадкой, организуемой раз в два года для изучения быстрой урбанизации и ее влияния на развитие городов.