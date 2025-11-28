Ученые раскрыли тайну создания каменных идолов на острове Пасхи

Статуи Моаи на острове Пасхи, которые долгое время считали результатом работы централизованной власти, оказались творением множества разрозненных общин. К такому выводу пришли ученые из Бингемтонского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Моаи традиционно рассматривают как "застывшие лица" предков и символы власти, однако новые данные меняют представление о том, кто и как создавал этих гигантов. Чтобы разобраться в организации труда древних мастеров, исследовательская группа изучила главную каменоломню Рано-Рараку с помощью дронов и фотограмметрии.

Полученная высокодетальная трехмерная модель открыла доступ к мельчайшим следам работы: уклонам, нишам, бороздам. На ее основе ученые зафиксировали 426 моаи на разных стадиях завершения, 341 ров, обозначавший форму будущей статуи, 133 пустые ниши и пять каменных столбов, к которым привязывали веревки для аккуратного спуска статуй по склону.

Анализ показал, что карьер был разделен на 30 отдельных рабочих зон. В каждой зоне прослеживались собственные приемы обработки камня, и все этапы создания конкретной статуи происходили внутри этой территории. По словам ведущего автора работы Карла Липо, такая структура больше напоминает сеть самостоятельных мастерских, чем единый центр управления производством.

Наблюдения согласуются и с другими фактами. Ранее эта же команда ученых доказала, что перемещать моаи могли всего несколько человек, "ведя" статую покачиванием - то есть и транспортировка не требовала большого штата работников и жесткого руководства. Археологические данные также говорят о том, что источники пресной воды принадлежали разным общинам, а не одному центру власти.

"В совокупности эти данные указывают на децентрализованное устройство общества Рапануи, где общины могли и сотрудничать, и соперничать. Создание Моаи выглядело не как приказ правителя, а как способ заявить о силе собственной группы", - отмечает Липо.