"Архитектурное восстание" определило лучшие и худшие здания Норвегии

Норвежское движение "Архитектурное восстание" в пятый раз вручило премии за лучшее и худшее здание страны - награды, которые сегодня привлекают большое внимание в обществе.

Как сообщает Day.Az, в этом году "медаль ужаса" разделили два объекта - квартал Хельгеруд в Сандвике и комплекс "Три сестры" в Кристиансандe. Почётная премия также была присуждена двум проектам - студенческому общежитию Блиндeрн в Осло и новой ставкирке, построенной Лотепусом в Одде.

Движение, основанное в 2020 году и долгое время высмеивавшееся как "диснеевская ностальгия", неожиданно получило большую общественную поддержку. Прорыв произошёл после того, как инициатор движения Эрик Холм вынес их идеи в Instagram - число сторонников резко выросло, а интерес в медиа стал огромным.

С тех пор активисты всё чаще влияют на архитектурные дискуссии. Некоторые застройщики начали учитывать их критику, а ряд проектов был изменён с оглядкой на вкусы публики. По словам лидера движения Сахера Сурури, они всё чаще получают запросы от политиков и предпринимателей.

Эксперты отмечают, что движение заметно изменило разговор об архитектуре в Норвегии, подняв вопрос о качестве новых зданий и интересе общества к традиционному стилю. Как велико будет реальное влияние решений "Архитектурного восстания", станет ясно в ближайшие годы, но уже сейчас премии этого движения стали важным событием в национальной архитектурной повестке.