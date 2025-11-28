Иран остается практичным транзитным маршрутом для торговли

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) расширяет техническое сотрудничество с Ираном с целью повышения эффективности, безопасности и устойчивости автомобильных перевозок.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщила директор Департамента IRU по системе МДП и услугам транзита Татьяна Ре-Белле.

"IRU тесно сотрудничает со странами региона Организации экономического сотрудничества (ОЭС), включая Иран, чтобы сделать транспорт и транзит более эффективными, безопасными и устойчивыми", - заявила Ре-Белле. Она подчеркнула, что Евросоюз совместно с ОЭС разработал план действий, охватывающий цифровизацию таможенных и транспортных процедур, упрощение процессов пересечения границ, развитие региональных транспортных коридоров и повышение безопасности дорожного движения через обучение и сертификацию.

В рамках этих инициатив в Иране запущен проект CPC Manager. "Программа для пассажирских и грузовых перевозок предусматривает применение международно признанных стандартов, методологию обучения и передовой опыт для менеджеров автомобильного транспорта с целью обеспечения безопасной, эффективной и устойчивой работы", - пояснила Ре-Белле. Она добавила, что IRU также расширяет обучение профессиональных водителей коммерческих автомобилей в стране.

По ее словам, регион ОЭС является крупнейшим поставщиком книжек МДП - на его долю приходится более 70% всех выдаваемых в мире документов.

"Узбекистан, Иран и Турция входят в число ведущих эмитентов книжек МДП в мире", - отметила она.

Книжки МДП широко используются для международных автомобильных перевозок в регионе, включая коридоры Восток-Запад и Север-Юг, повышая эффективность и безопасность транзита.

IRU призывает активнее внедрять TIR

Она подчеркнула, что IRU указывает на процедурные и таможенные препятствия на границах Ирана как главные факторы, замедляющие транзит, и выступает за расширение использования системы TIR для разгрузки границ.

"Наши недавние визиты на пограничные пункты Базарган (Иран - Турция), Астара и Билясувар (Иран - Азербайджан) были направлены на выявление потенциальных направлений для совершенствования с использованием проверенной системы TIR", - сказала Ре-Белле.

По ее словам, одной из ключевых проблем остаются ограниченные возможности сопредельных государств по обработке грузовых транспортных средств. "Перевозки с низким уровнем риска вынуждены ожидать завершения процедур для высокорисковых грузов, что приводит к образованию заторов на въезде и выезде", - подчеркнула она.

Ре-Белле отметила, что применение инструментов управления рисками, включая систему предварительной электронной информации TIR-EPD позволит разграничивать потоки низко- и высокорисковых перевозок и направлять их по разным каналам. "В рамках TIR все таможенные формальности проводятся в пункте отправления и пункте назначения, и необходимость физического досмотра товаров на границе отпадает. При полном выполнении положений ТIR пропускная способность пунктов может быть существенно увеличена", - добавила она.

По итогам визитов стороны договорились придать приоритет процедуре МДП, в том числе создать "зеленые коридоры" для грузового транспорта и расширить доступ перевозчиков и водителей к книжкам МДП. Директор Департамента IRU также сообщила, что сохраняющиеся сложности в реализации системы TIR планируется устранить через проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации для профильных участников при содействии национальных ассоциаций и местных отделений IRU.

IRU призывает поддерживать прямые международные перевозки

Она отметила, что IRU считает автомобильный транспорт и систему TIR ключевыми для соединения морских портов Ирана с Каспийским регионом, Кавказом и далее с Европой, а также для помощи операторам в преодолении проблем, связанных с санкциями.

"Нашим основным приоритетом при использовании TIR является сокращение времени транспортировки и пересечения границ при одновременном повышении уровня безопасности", - отметила директор Департамента.

По ее словам, портовые процедуры должны отвечать потребностям бизнеса. "Если торговые партнеры предпочитают перегружать товары в портах и далее перевозить их непосредственно в конечный пункт назначения без дополнительной перевалки, такой подход должен быть поддержан соответствующим законодательством и процедурами", - подчеркнула Ре-Белле.

Она сообщила, что IRU совместно с ECO и TRACECA проводит тестирование маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, а также выявляет проблемы и возможности для создания жизнеспособных транспортных решений, обеспечивающих безопасную торговлю. Ре-Белле добавила, что в ближайшие месяцы основной акцент сотрудничества с ЕЭК ООН и другими межправительственными структурами будет сделан на поддержке ускоренного перехода региона на систему eTIR.

Говоря о санкциях, Ре-Белле отметила, что ограничения усложняют банковские операции, страхование и гарантирование перевозок, однако не препятствуют международному транзиту. "В соответствии со статьей 11 Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли государства обязаны обеспечивать свободу транзита", - пояснила она.

По ее словам, система TIR предоставляет надёжный механизм для перевозки товаров через Иран в страны Центральной Азии, позволяя операторам сохранять бесперебойность торговых потоков. "TIR обеспечивает полную прозрачность начала и завершения каждой перевозки, гарантируя, что грузы остаются опломбированными и доставляются в целости и сохранности в пункт назначения, без осуществления коммерческих операций во время транзита", - сказала Ре-Белле.

Она добавила, что выбор маршрутов остаётся за перевозчиками, однако альтернативные направления часто сталкиваются с серьёзными ограничениями. "Границы Пакистана с Афганистаном остаются закрытыми. В таких условиях Иран сохраняет значение практичного и жизнеспособного транзитного коридора для обеспечения региональных и глобальных торговых потоков", - заключила представитель IRU.