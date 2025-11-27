https://news.day.az/society/1798371.html

В некоторых частях двух районов Баку не будет газа

28 ноября в связи с ремонтными работами на ряде территорий двух районов Баку будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз". Согласно информации, с 10:00 будет ограничено газоснабжение некоторых частей Сураханского и Ясамальского районов столицы.