В некоторых частях двух районов Баку не будет газа 28 ноября в связи с ремонтными работами на ряде территорий двух районов Баку будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз". Согласно информации, с 10:00 будет ограничено газоснабжение некоторых частей Сураханского и Ясамальского районов столицы.
В некоторых частях двух районов Баку не будет газа
28 ноября в связи с ремонтными работами на ряде территорий двух районов Баку будет приостановлена подача газа.
Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, с 10:00 будет ограничено газоснабжение некоторых частей Сураханского и Ясамальского районов столицы.
