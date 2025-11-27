ФБР о стрельбе перед Белым домом

Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет возможную связь между подозреваемым в стрельбе возле Белого дома и террористическими организациями за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Кэш Пател.

Он отметил, что подозреваемый в прошлом сотрудничал "с партнерскими силами в Афганистане".

"Мы тщательно расследуем этот аспект его биографии, включая всех его знакомых, которые находятся за границей или здесь, в Соединенных Штатах Америки. Именно так выглядит широкомасштабное международное расследование актов терроризма", - сказал он.