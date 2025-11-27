https://news.day.az/world/1798292.html Кто стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период? Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство AFP. Его уже привели к президентской присяге. Н'Тама назначили главой государства военные, накануне свергшие президента Умару Сисоку Эмбало и захватившие власть в стране.
