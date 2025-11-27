Кто стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период?

Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство AFP.

Его уже привели к президентской присяге.

Н'Тама назначили главой государства военные, накануне свергшие президента Умару Сисоку Эмбало и захватившие власть в стране. Переходный период продлится в Гвинее-Бисау год. 