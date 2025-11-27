«Радиостанция Судного дня» передала третье послание за день

"Радиостанция Судного дня" третий раз за день вышла в эфир и передала слово "математичка".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".

По данным канала, слово озвучили в эфире в 14:29 по московскому времени.

"НЖТИ 53838 МАТЕМАТИЧКА 7828 8610", - передала станция.

В предыдущих двух сообщениях за 27 ноября "Жужжалка" передала слова "разгонистый" и "лордочар".