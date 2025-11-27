https://news.day.az/world/1798294.html «Радиостанция Судного дня» передала третье послание за день "Радиостанция Судного дня" третий раз за день вышла в эфир и передала слово "математичка". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи". По данным канала, слово озвучили в эфире в 14:29 по московскому времени. "НЖТИ 53838 МАТЕМАТИЧКА 7828 8610", - передала станция.
«Радиостанция Судного дня» передала третье послание за день
"Радиостанция Судного дня" третий раз за день вышла в эфир и передала слово "математичка".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи".
По данным канала, слово озвучили в эфире в 14:29 по московскому времени.
"НЖТИ 53838 МАТЕМАТИЧКА 7828 8610", - передала станция.
В предыдущих двух сообщениях за 27 ноября "Жужжалка" передала слова "разгонистый" и "лордочар".
