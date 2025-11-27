WWF опубликовало в соцсетях редкие кадры леопардов из Зангезурского нацпарка

На официальной странице в соцсети представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане опубликованы видеокадры леопардов, обитающих в Зангезурском национальном парке имени академика Гасана Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: "Еще одна самка леопарда в Зангезурском национальном парке растит двух детенышей. Наши сотрудники назвали ее Гямзя.

Наши подписчики часто пишут, почему мы, имея столько материалов, не снимаем документальный фильм о жизни этих животных. Хотели бы сообщить, что наша нынешняя программа предусматривает проведение мониторинга популяции, наблюдения за его динамикой, анализа ситуации и принятие правильных решений на этой основе. В настоящее время на территории работает более 120 камер, и за эти годы собрано сотни тысяч фото- и видеокадров. Мы готовы поддержать магистрантов и докторантов, желающих проводить исследования в этой области".