В США арестовали комика за угрозы чиновнику

В США комик Энтони Крайенхаген оказался в центре уголовного расследования после того, как, по данным властей, угрожал калифорнийскому чиновнику Чаннсу Кондиту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет New York Post.

По данным следствия, конфликт между Крайенхагеном и Кондитом начался после инцидента во время недавнего выступления комика в клубе Che'root Lounge в Модесто. Часть произошедшего, как утверждается, зафиксирована камерами наблюдения.

Согласно судебным документам, перепалка переросла в прямые угрозы. Кондит заявил, что получил от Крайенхагена сообщения в соцсетях с вопросом: "Что случилось? Все еще есть проблема?". После этого политик перезвонил комику, и, как говорится в документах, услышал от него, что тот получил "зеленый свет" - формулировку, которую следствие трактует как намек на покушение.

Детектив округа Станислаус отметил в материалах дела, что в условиях массовых нападений на политиков в США подобные высказывания рассматриваются как серьезная и непосредственная угроза.

Энтони Крайенхаген был арестован и помещен в тюрьму округа, где будет ожидать решение суда.