В Астаре пресечен оборот крупной партии наркотиков

В Астаре из незаконного оборота изъято 62 килограмма наркотиков.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе операции, проведенной в Астаринском районе, были задержаны 43-летний Анар Новрузов, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, и его сообщник - 39-летний Талех Мамедов.

У задержанных было обнаружено и изъято в общей сложности 62 килограмма марихуаны, в состав которой были добавлены психотропные вещества. Они признались, что получили наркотики от гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, из тайника на территории Астары и планировали развезти их по различным адресам с целью получения материальной выгоды.

По данному факту продолжается расследование.