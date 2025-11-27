OpenAI изменили голосовой режим в ChatGPT

OpenAI представила обновлённый голосовой режим в ChatGPT, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

С обновлением голосовой режим теперь работает прямо в основном чате: пользователи могут одновременно видеть историю диалога, вложения и появляющиеся в реальном времени ответы.

При этом прежний формат тоже доступен. Чтобы вернуть старый вариант, необходимо открыть настройки ➝ Voice Mode ➝ Separate mode.