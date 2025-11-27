https://news.day.az/hitech/1798058.html OpenAI изменили голосовой режим в ChatGPT - ВИДЕО OpenAI представила обновлённый голосовой режим в ChatGPT, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию. С обновлением голосовой режим теперь работает прямо в основном чате: пользователи могут одновременно видеть историю диалога, вложения и появляющиеся в реальном времени ответы. При этом прежний формат тоже доступен.
OpenAI изменили голосовой режим в ChatGPT - ВИДЕО
OpenAI представила обновлённый голосовой режим в ChatGPT, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.
С обновлением голосовой режим теперь работает прямо в основном чате: пользователи могут одновременно видеть историю диалога, вложения и появляющиеся в реальном времени ответы.
При этом прежний формат тоже доступен. Чтобы вернуть старый вариант, необходимо открыть настройки ➝ Voice Mode ➝ Separate mode.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре