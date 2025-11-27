В ОТГ обсудили организацию и реализацию будущих проектов

На 12-м заседании Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ) был обсужден план действий, включающий вопросы трехсторонних встреч государств-членов организации, медиафорумов и организации поездок по различным направлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам директор Департамента международных отношений и работы с документацией Агентства развития медиа Азербайджана Расим Багиров в кулуарах 12-го заседания Рабочей группы по медиа и информации ОТГ в Баку.

Он отметил, что каждая сторона представила информацию о своей деятельности в сфере медиа и о мерах по борьбе с дезинформацией:

"В то же время обсужден рад подписанных документов, текущее состояние площадок и платформ, действующих в рамках ОТГ, а также планы на будущее. Сотрудничество с государствами-членами ОТГ является одним из приоритетных вопросов для Азербайджана. У нас тесные отношения с этими странами".

Директор также напомнил, что между Азербайджаном и Узбекистаном уже существует документ под названием "Дорожная карта".

"В рамках этого документа был проведён ряд мероприятий, которые носят взаимный характер", - подчеркнул он.

Р.Багиров также отметил, что Азербайджан заинтересован в постоянном и тесном развитии сотрудничества в сфере медиа с тюркоязычными государствами.