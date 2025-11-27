Иордания рассматривает Азербайджан как партнера по восстановлению Сирии

Азербайджан может стать партнером для Иордании в восстановлении Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе IV заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Иордании, проходящей в Баку.

По его словам, на Ближнем Востоке сегодня открываются различные возможности.

"Восстановление и реконструкция Сирии представляет собой огромный потенциал. Иорданские компании не смогут самостоятельно воспользоваться столь масштабными возможностями. Нам нужен партнёр для совместных инвестиций и работы, и мы считаем, что азербайджанское бизнес-сообщество является отличным партнёром для этого взаимодействия", - сказал он.

Аль-Куда подчеркнул, что у Иордании сложились прочные торговые отношения с Ираком:

"Мы ежегодно экспортируем в Ирак более 1,2 миллиарда долларов. Между деловыми сообществами Ирака и Иордании установлены надёжные связи, и потенциал для сотрудничества огромен. Мы уверены, что Иордания может стать важными воротами для частного сектора в нашем регионе".

Министр добавил, что в то же время Иордания практически не представлена в странах СНГ.

"Азербайджан имеет отличные политические, экономические и торговые отношения со странами СНГ. И в Иордании считают, что именно Азербайджан может стать нашими главными воротами в этот регион", - сказал он.