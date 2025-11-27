Кадры момента обрушения блока жилого дома в Геранбое

Как уже сообщалось, в Геранбое полностью обрушился блок пятиэтажного жилого дома, пришедшего в аварийное состояние.

Как передает Day.Az, происшествие произошло вчера около 21:00.

Сообщается, что указанный блок здания внезапно рухнул. Поскольку жильцы были заранее отселены, в момент происшествия в доме никого не было, и пострадавших нет.

Появились кадры момента обрушения блока.

Представляем эти кадры: