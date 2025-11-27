https://news.day.az/society/1798202.html Кадры момента обрушения блока жилого дома в Геранбое - ВИДЕО Как уже сообщалось, в Геранбое полностью обрушился блок пятиэтажного жилого дома, пришедшего в аварийное состояние. Как передает Day.Az, происшествие произошло вчера около 21:00. Сообщается, что указанный блок здания внезапно рухнул. Поскольку жильцы были заранее отселены, в момент происшествия в доме никого не было, и пострадавших нет.
Как уже сообщалось, в Геранбое полностью обрушился блок пятиэтажного жилого дома, пришедшего в аварийное состояние.
Как передает Day.Az, происшествие произошло вчера около 21:00.
Сообщается, что указанный блок здания внезапно рухнул. Поскольку жильцы были заранее отселены, в момент происшествия в доме никого не было, и пострадавших нет.
Появились кадры момента обрушения блока.
Представляем эти кадры:
