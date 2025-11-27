https://news.day.az/sport/1798247.html Азербайджанский футболист покинул кыргызский клуб Футболист Рамин Ахмедов покинул кыргызский клуб "Алай". Как сообщил сам игрок порталу offsideplus.az, он расстался с командой по окончании срока действия контракта. Отметим, что Ахмедов провел за "Алай" 29 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал за азербайджанские клубы "Шамахы" и "Зиря".
Азербайджанский футболист покинул кыргызский клуб
Футболист Рамин Ахмедов покинул кыргызский клуб "Алай".
Как сообщил сам игрок порталу offsideplus.az, он расстался с командой по окончании срока действия контракта.
Отметим, что Ахмедов провел за "Алай" 29 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал за азербайджанские клубы "Шамахы" и "Зиря".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре