Азербайджанский футболист покинул кыргызский клуб

Футболист Рамин Ахмедов покинул кыргызский клуб "Алай".

Как сообщил сам игрок порталу offsideplus.az, он расстался с командой по окончании срока действия контракта.

Отметим, что Ахмедов провел за "Алай" 29 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал за азербайджанские клубы "Шамахы" и "Зиря".