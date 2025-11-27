Вулкан в Эфиопии извергся впервые за 10 тысяч лет

Давно спавший вулкан Хайли-Губби в Эфиопии извергся впервые за 10 тысяч лет. Огромные столбы пепла унесло через Красное море в сторону Омана и Йемена, а после и к Индии, пишет The Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на news.zerkalo.io.

Вулкан Хайли-Губби находится примерно в 800 километрах к северо-востоку от столицы Аддиc-Абебы, в зоне интенсивной геологической активности. Он возвышается примерно на 500 метров. Геологические оценки указывают, что его возраст может достигать 10 тысяч лет.

Извержение произошло 23 ноября - впервые за историю наблюдений. По сообщениям СМИ, вулкан выбросил столбы пепла на высоту до 14 км. Пепел двинулся через Красное море в сторону Йемена и Омана, ко вторнику он уже достиг Индии.