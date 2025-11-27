https://news.day.az/politics/1798192.html В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы по вопросам медиа и информации стран-членов ОТГ - ФОТО В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы по вопросам медиа и информации стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы по вопросам медиа и информации стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, с вступительной речью выступит директор Департамента международных отношений и работы с документацией Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Расим Багиров.
Затем ожидается выступление заместителя генерального секретаря ОТГ Омера Коджамана.
На заседании также будет обсуждаться ход реализации Плана действий ОТГ на 2025 год в соответствующей области, а также пройдут различные панельные сессии.
