Трамп назвал террором стрельбу по нацгвардейцам у Белого дома

Стрельба по служащим Национальной гвардии США у Белого дома является актом террора и преступлением против человечности.

Как передает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Как отметил политик, МВД США уверено, что нападавшим является гражданин Афганистана, который прибыл в США в 2021-м году, в период президентских полномочий 46-го президента США Джо Байдена.

"Теперь мы должны проверить всех прибывших в нашу страну из Афганистана при Байдене", - призвал Трамп.

Президент США отметил, что власти не будут терпеть подобных действий со стороны людей, прибывших в страну нелегальным способом. Нападение на военнослужащих у Белого дома он охарактеризовал как "чудовищную атаку из засады". По его словам, в ходе атаки проявилась главная угроза для Соединенных Штатов - нелегальные мигранты.

Трамп добавил, что в Вашингтон также будут дополнительно направлены 500 военнослужащих Национальной гвардии.

О стрельбе у Белого дома сообщалось ранее в этот день. Отмечается, что состояние здоровья пострадавших остается неизвестным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был проинформирован о происшествии.

Полиция США сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе. Уточняется, что он действовал один. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неустановленных мотивах стрелявшего у Белого дома.

Позднее Трамп заявил о критическом состоянии двух нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отправил дополнительно 500 нацгвардейцев в Вашингтон после стрельбы у Белого дома.