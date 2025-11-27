В Китае поезд сбил насмерть 11 строителей

Одиннадцать человек погибли в результате наезда поезда, проводившего испытания сейсмического оборудования, в городе Куньмин (южная китайская провинция Юньнань), еще двое получили травмы. Об этом говорится в заявлении куньминского железнодорожного управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел рано утром на железнодорожных путях на станции Лоянчжэнь, во время прохождения изгиба путей состав наехал на группу строителей.

Следователи уточнят детали происшествия. Пострадавшие доставлены в больницу. Транспортное сообщение на станции восстановлено. Железнодорожное ведомство заявило, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.