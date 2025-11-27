Власти Латвии хотят разобрать железную дорогу на границе с Россией

Власти Латвии планируют демонтировать ведущую в Россию железную дорогу. Об этом, ссылаясь на президента страны Эдгарса Ринкевичса, сообщает портал LSM+, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы государства, до конца 2025 года будет проанализирован возможный демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе с Россией. Одновременно с этим Латвия будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией.

Ринкевичс подчеркнул, что напряженность на восточной границе будет сохраняться долго, и демонтаж дороги будет одним из способов по усилению безопасности. Обсуждение такого метода пройдет на уровне глав стран Балтии. При этом президент Латвии отметил, что такое решение должно приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы.