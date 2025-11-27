На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим

На дороге Бакинская Кольцевая-1 скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч.

Об этом Day.Az сообщили в AYNA.

Сообщается, что на 14-километровом участке дороги от "Шамахинки" до Локбатанского круга скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.

На указанном участке установлены соответствующие дорожные знаки.

Водителей просят соблюдать скоростные ограничения для обеспечения безопасности движения.