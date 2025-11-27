https://news.day.az/society/1798201.html

На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим - ФОТО

На дороге Бакинская Кольцевая-1 скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч. Об этом Day.Az сообщили в AYNA. Сообщается, что на 14-километровом участке дороги от "Шамахинки" до Локбатанского круга скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.