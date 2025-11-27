https://news.day.az/society/1798201.html На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим - ФОТО На дороге Бакинская Кольцевая-1 скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч. Об этом Day.Az сообщили в AYNA. Сообщается, что на 14-километровом участке дороги от "Шамахинки" до Локбатанского круга скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.
На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим - ФОТО
На дороге Бакинская Кольцевая-1 скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч.
Об этом Day.Az сообщили в AYNA.
Сообщается, что на 14-километровом участке дороги от "Шамахинки" до Локбатанского круга скоростной предел снижен со 100 км/ч до 90 км/ч с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.
На указанном участке установлены соответствующие дорожные знаки.
Водителей просят соблюдать скоростные ограничения для обеспечения безопасности движения.
