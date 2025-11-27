В Ереване опять комедия: главу армянской общины арестовали при попытке вылететь в РФ

Главу армянской общины Москвы Артема Варданяна задержали и арестовали при попытке вылететь из Еревана в Москву. Но, как в том анекдоте, есть нюанс: Варданян пытался вывезти огнестрельное оружие. При нем обнаружили спортивную винтовку, переделанную под стрельбу боевыми патронами.

Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал Бакинский Бурила.

Отмечается, что сам инцидент случился почти два месяца назад, и все это время Варданян сидит тихонечко в СИЗО, ожидая вылета суда.

"Видимо, родственники Артемки надеялись "решить вопросик" тихо - но не вышло, потому что именно семья главы армянской общины вдруг начала раскручивать в СМИ историю о "бедняге, которого задержали только за то, что он связан с Москвой".

Забавно, но и оружию они нашли оправдание: по версии Варданяна и его защитников, оружие он просто "случайно забыл в багаже".

Ну, у вас же тоже так было? Собираешь чемодан, случайно кидаешь туда огнестрел - ну, вместо дезодоранта, например, - и на рейс! Типичная история, правда?", - говорится в публикации.